Neunkirchnerin will aus Dschungel Schmetterlingswiese machen

15.05.2017, 10:40 Uhr

Andrea Kahofer (SPÖ) schmiedet Pläne für eine schmetterlingfreundliche Ecke am Stadtrand von Neunkirchen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Umweltstadträtin Andrea Kahofer (SPÖ) stieß am Ende der Raglitzer Straße – unweit der Uhlandstraße – auf ein verwildertes Grundstück im Besitz der Stadtgemeinde Neunkirchen.Kahofer wittert hier eine riesige Chance, Schmetterlingsarten in Neunkirchen anzusiedeln: "Das wäre ideal, um auf 500 Quadratmetern eine Schmetterlingswiese anzulegen." Die Umweltstadträtin will einen entsprechenden Antrag in der Gemeinderatssitzung im Sommer einbringen.Die Kosten für die Stadtgemeinde würden sich dabei im Rahmen halten. Kahofer: "Etwa 700 Euro für Saatgut für Schmetterlingswiesen. Für die Pflege hat sich bereits Gemeinderat Norbert Höfler angeboten." Und auch die Schüler der nahen AHS sollen dafür begeistert werden.