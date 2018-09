NÖ LAK schnürte Wanderschuhe in der Buckligen Welt

15.09.2018, 18:59 Uhr

Bezirk Neunkirchen (Red.). Die NÖ Landarbeiterkammer durfte sich beim Wandertag in der Buckligen Welt über mehr als 200 Teilnehmer freuen. Die Strecke führte über 11 Kilometer mit Start und Ziel in der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth.

Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust!Bei der NÖ Landarbeiterkammer hat sich der jährliche Wandertag im Herbst längst als Fixpunkt im Veranstaltungskalender etabliert. „Viele unserer Mitglieder müssen harte, körperlich anstrengende Arbeit leisten. Mit unserem Wandertag wollen wir die Gesundheit und Fitness unserer Mitglieder fördern, aber natürlich auch die vielen unterschiedlichen Landschaften und Regionen in Niederösterreich kennenlernen”, betonte NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter.

Knapp 1.000 LAK-Mitglieder im Bezirk Neunkirchen

Über 11 Kilometer galt es beim heurigen LAK-Wandertag zu absolvieren, der bei tollem Wetter über 200 LAK-Mitglieder aus ganz Niederösterreich in die Bucklige Welt anlockte. Nachdem die LAK-Wanderer vom Landtagsabgeordneten Hermann Hauer, Warths Bürgermeisterin Michaela Walla und dem Direktor der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth DI Franz Aichinger begrüßt wurden, führte die Rundwanderstrecke über Innerschildgraben, Ofenberg und Buchberg zurück zur Landwirtschaftlichen Fachschule Warth. Auf der Strecke wurde den Wanderern nicht nur ein herrlicher Ausblick über das Hügelland der Buckligen Welt, sondern im Rahmen der Labstation in der „Kunst Leit’n“ Walli auch ein interessanter Mix aus Kunst & Kultur geboten.Nach der Wanderung wurden die Teilnehmer in der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth verköstigt. Für die musikalische Umrahmung sorgte dabei die Gsollberg Musi aus Thernberg. Vor der Heimreise bot sich für die Wanderer auch noch die Möglichkeit, im Shop der Fachschule einzukaufen und den vielprämierten Honig der Warther Imkerschule zu verkosten. Die größten Wandergruppen waren diesmal Mitarbeiter aus den Lagerhäusern Weinviertel Nordost und Hollabrunn-Horn sowie dem Stadtgartenamt St. Pölten.Insgesamt vertritt die NÖ Landarbeiterkammer bis zu 28.000 Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft in ganz Niederösterreich, knapp 1.000 sind es im Bezirk Neunkirchen. Die größten Mitgliedsbetriebe im Bezirk Neunkirchen sind die Raiffeisen Lagerhaus GmbH mit ihren Standorten in Ternitz, Grimmenstein und Gloggnitz sowie der Geflügelhof Schropper in Gloggnitz und die Forstverwaltung der MA 49 in Hirschwang und Nasswald.