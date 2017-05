Parkgebühren: Man darf doch träumen

11.05.2017, 09:47 Uhr

Kommentar über die Parkraumbewirtschaftung in Neunkirchen.

Also wenn ich Bürgermeister in Neunkirchen wäre, ich würde einmal die unseligen Parkgebühren aufheben. Und eigentlich müsste Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) auch so ticken. Immerhin hat er sich, als er noch in Opposition zur absoluten SPÖ-Stadtregierung von Herbert Kautz stand, für Erleichterungen wie Gratisparken zur Mittagszeit eingesetzt. Außerdem meinte er kürzlich in einem Nebensatz: "Wenn es nach mir ginge, würde ich die Parkgebühren komplett auflassen." Wie jetzt? Er ist doch Bürgermeister, und es geht nicht nach ihm? Dem Bürgermeister sind tatsächlich die Hände gebunden. Warum erfahren Sie in der Bezirksblätter-Ausgabe am 17./18. Mai 2017.Weitere Erleichterungen für die Neunkirchen-Besucher darf er aber sehr wohl schaffen. Schrittweise wurde das ja auch schon getan – etwa mit dem Gratisparken am Samstag oder der kostenlosen halben Stunde oder den verkürzten Parkgebühr-Zeiten. In Anbetracht so vieler Beschneidungen bei den Parkgebühren riecht das nach der Beibehaltung einer "Alibi-Gebühr", nur um anderen Vorgaben gerecht zu werden. Oder was meinen Sie?