Payerbacher schnupperten Naturbahnrodel-Luft

15.02.2018, 06:26 Uhr

Semmeringerin fungierte bei EM-Kampf als Rennleiterin.

BEZIRK NEUNKIRCHEN/STEIERMARK. Postkartenwetter herrschte im Rodelleistungszentrum Winterleiten bei Judenburg, wo am Wochenende die Rennrodler auf Naturbahn um die Europameister Titel kämpften.Am Pistenrand mit dabei waren auch Delegationen des WSP Prein an der Rax unter Obmann Christian Zachauer und des RV Pinguin Payerbach unter Obmann Niki Wagner.Bei den Payerbacher Pinguinen, wo die Rennsport Abteilung im Moment ruhend gelegt wurde, konnte man einen intensiven Kontakt zu den Rodler Teams pflegen. So bekam z.B. der erfolgreichste Naturbahnrodler aller Zeiten, Patrik Pigneter aus Südtirol von Sportwart Felix Wagner einen Spezial Schienenschutz überreicht.

Auf Tuchfühlung mit der Legende

Der ehemalige ÖRV Pressechef Niki Wagner konnte hingegen mit Sohnemann Daniel mit den Rodellegenden Marjan Meglic (SLO) Franz Obrist (ITA) sowie Gerhard Pilz, Willi Danklmaier und Irene Zechner über vergangene Zeiten sprechen. Letztere standen ja 1992 allesamt am WM Podest in Bad Goisern. 20.000 Zuseher wurden damals an drei Renntagen gezählt.Eine besondere Ehre wurde der Semmeringerin Anita Jancsek zu teil. Die NÖRV Präsidentin fungierte bei dieser EM als Rennleiterin und freute sich über dies hohe Funktion die ihr da zu teil wurde.