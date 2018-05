Performance Art Festival in Grünbach

06.05.2018, 00:00 Uhr

Bea von Schrader präsentiert zudem die Crowdfunding-Kampagne.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das 6. Internationale Festival für Performancekunst im Urhof20 hat heuer ein neues Veranstaltungsprofil. Die Festivaltage sind über das Jahr verteilt. Der Begegnung von Tanz, Musik und Medienkunst im internationalen Austausch bietet sich somit die Gelegenheit, im Vorfeld intensivere Residence-Phasen zu nutzen."Performance Art 6.1" findet am 12. Mai statt. Organisatorin Bea von Schrader: "Die weiteren Festivaltermine sind am 28. Juli (6.2), am 22. September (6.3) und am 20. Oktober 2018 (6.4). An jedem dieser Tage werden zwei bis drei Beiträge zu sehen sein."Zu Beginn der Veranstaltungsreihe und damit zum Start des Jahresprogramms 2018 wird am 12. Mai, 19 Uhr, die aktuelle Crowdfunding-Kampagne auf www.startnext.com vorgestellt. Den Auftakt bildet Performance Art 6.1 – "ImMortality". Dabei sind drei Beiträge zu erleben, die sich im Spannungsfeld von Sterblichkeit und Ewigkeit bewegen. Mit dabei ist die australische Künstlerin Kimberley McIntyre, die etwa in den Bereichen zeitgenössischer Tanz, Improvisation, Sprach- und Kontaktimprovisation (CI) tätig ist."CocoonCrash" wird von der Musikerin, Komponistin und Performerin Daniela Fischer dargeboten. Sie lebt und arbeitet in Wien, Madrid und Ibiza.Hinter "Quod" steckt Bianca Anne Braunesberger, eine professionelle Tänzerin, die an Opern, mit freien Kompanien und als Ausbildnerin für werdende Profis arbeitet.Infos: Bea von Schrader (0699/12009917), Wr. Neustädterstraße 12, www.urhof20.at