Pkw gegen Baum in Pottschach

20.04.2018, 17:34 Uhr

Nach Freigabe der Polizei wurde der Pkw von der Unfallstelle verbracht und an einem Naheliegend Parkplatz abgestellt.Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Wr.Neustadt gebracht.Im Einsatz stand die Feuerwehr Pottschach mit 11 Mann und 2 Fahrzeugen, ein Fahrzeug des ASBÖ Pottschach und zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Ternitz.Nach ca. 1 Stunden konnte die Feuerwehr wieder in das Feuerwehrhaus einrücken.