Raser gefährden Schüler

01.05.2017, 00:00 Uhr

Deshalb feilt Christian Rasner (FPÖ) mit SPÖ und ÖVP an einem Konzept für Loipersbachs Ortsstraße.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Etwa 20 Schulkinder sind auf ihrem Schulweg auf die Busverbindung an der Ortsstraße – Ortsbeginn Loipersbach – angewiesen. Die Situation dort ist leider derzeit recht unglücklich.Beide Haltestellen müssen ohne Wartehäuschen auskommen. Sitzgelegenheiten gibt es sowieso nicht. "Deshalb sitzen die Schüler am Zaun. Und wenn dann der Bus kommt, laufen sie über die Fahrbahn", skizziert Gemeinderat Christian Rasner (FPÖ).

Ein lebensgefährliches Unterfangen, wie Rasner und SPÖ-Gemeinderat Markus Artner befinden: "Weil Autofahrer, die in Loipersbach einfahren vom 70-er nicht schnell genug abbremsen.Geschwindigkeitsmessungen im Vorjahr ergaben, dass gut ein Viertel aller Autos auf Höhe der Bushaltestellen noch mit über 55 km/h unterwegs ist." Rasner und Artner gelang es, die ÖVP rund um Bürgermeister Günter Stellwag von der Notwendigkeit für Maßnahmen zum Schutz der Schulkinder zu überzeugen.Gemeinsam mit Sicherheitssprecher Gemeinderat Rudolf Weiser (ÖVP) wurden zwei Lösungsmöglichkeiten angedacht. Rasner: "Eine Variante wäre zwischen den Bushaltestellen einen Fahrbahnteiler einzubauen und ein Ohrwaschl, um die Autofahrer abzubremsen." Das ist auch die von SPÖ und FPÖ präferierte Variante. Ein weiterer Ansatz könnte sein, Grundstücke abzulösen und in die Landesstraße eine Kurve einzubauen. Auch so könnten Autolenker gezwungen werden, die Geschwindigkeit zu verringern.So oder so, bis Juni will die Planungsgruppe ein Konzept zur Verkehrsberuhigung der Ortseinfahrt Loipersbach erarbeiten und bei der Bezirkshauptmannschaft zur Begutachtung vorlegen.