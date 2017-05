Rathaus wird zum Teddybärenkrankenhaus

15.05.2017, 08:39 Uhr

15 "Teddy-Ärzte" kümmern sich um die Lieblinge der Kinder.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am 24. Mai, 9-15.30 Uhr mutiert der Stadtsaal im Gloggnitzer Rathaus zum Krankenhaus für Teddybären. An die 15 Teddy Docs kümmern sich hier um die kranken Kuscheltiere der Kinder. Auch ein Rettungswagen wird zur Verfügung stehen. Die Kinder dürfen am Tragsessel Platz nehmen und die Fahrtrage ausprobieren.Auch Verbände werden mit den Kleinen geübt. Die Ortsstelle vom Roten Kreuz Gloggnitz organisiert bereits das 3. Mal ein Teddykrankenhaus. Ziel ist es, Kindern die Angst vor einem Krankenhaus und der Rettung zu nehmen. Es nehmen die Vorschulkinder der Kindergärten und die ersten Klassen der VS Gloggnitzteil. Am Vormittag werden ca 70 Kinder das Teddykrankenhaus besuchen. Heuerist das Teddy-Spital erstmals auch nachmittags, ab ca 13.30 Uhr, öffentlich zugängig.