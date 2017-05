Reunion Konzert Fall in blues feat. Hermann Posch

Hermann „Hobo“ POSCH – vocals, guitars – Gründer

und Leader der BandPaul KOZAKIEWICZ– bassHardy AUER -/ drumsTom HORNEK – pianoNach sechs Jahren Pause ist es nun soweit: „Fall In Blues“ live im Schützenhaus Neunkirchen!„Fall In Blues“ wurde 1999 von Hermann Posch gegründet und es formierte sich eine Band die den Blues liebte, lebte und auf ihre ganz eigene Weise interpretierte. Vor allem live wurden „Fall in Blues“ bald zu einer Macht. Durch ständiges Auftreten in Clubs und bei Festivals sowie drei CD-Produktionen war ein kompakter, frischer Bandsound entstanden und so wurde „Fall In Blues“ ein wesentlicher Bestandteil der österreichischen Bluesszene.

Der Gruppenname „Fall in Blues“ hat sehr wohl seine Richtigkeit – die Band macht es einem sehr einfach sich im Blues fallen zu lassen und zu genießen. (Ö1 Jazzredaktion).Dennoch – irgendwann kam dann doch das „Aus“, und jedes der Bandmitglieder ging eigene Wege.Hermann Posch wurde solo und mit zahlreichen anderen Projekten zu einem fixen Bestandteil der Blues-Szene (nicht nur in Österreich!). Auch wenn er meint „mit 50 bist in bei uns ein hoffnungsvolles Jungtalent und mit 60 eine Legende“. Der Hermann zählt jetzt 55 Lenze – demnach ist er zumindest nach seiner Standort-Bestimmung in der Blüte seines Schaffens …Tom Hornek (Keyboards, Piano, Vocal) spielt zur Zeit mit den „Bluesmopolitans“, der Dialekt-Reggae-Band „Lukascher“ und dem Hannes Kasehs BluesQuartett. Mit seiner eigenen Band THC (also Tom Hornek Combo) veröffentlicht er im Frühjahr 2017 ein MiniAlbum mit sieben Songs aus eigener Feder, die sehr persönlich, balladenhaft, aber auch sehr funky und natürlich bluesig sind.Hardy Auer (drums) ist neben der Unterrichtstätigkeit an zwei niederösterreichischen Musikschulen auch in folgenden Bands vielseitig am Drumset zugange: „Sankil Jones“ (R&B), „Bluesmopolitans“ (Blues, Pop, Rock), „Soul Patrol“ feat.Celina Ann (Soul, Pop), „Need The Beat“ (PopCovers) , …Paul Kozakiewicz (bass) ist ein Musikpädagoge mit Hang zu spannenden Projekten, die in verschiedensten Musikrichtungen eingesiegelt sind, von Rock und Blues bis Jazz, wie „Simtrio“, „Need The Beat“, „LE Bigband“, „Joey Green’s Rayville“ und bis jetzt an 8 Studio-Produktionen beteiligt. Dazu noch mit Supportgigs für Weltstars wie Tony Levin, Steve Lukather, Terry Bozzio und Allan Holdsworth hoch aktiv.Nun war die Zeit wieder reif für „Fall in Blues“ – vor allem den Hermann juckt es wieder in den Fingern „elektrisch“ zu spielen. Zugehöriges Material war eh immer in Griffweite. Also: „Wir bringen die Band wieder zusammen!“. Ein paar Anrufe später und die ersten Probentermine waren fixiert. Und das Feuer brennt wie eh und je. Optisch haben sich die vier über die Jahre etwas weiter entwickelt …@ Text: Alfred Pulletz

Konzertbericht Fall In Blues, Haus der Musik, 07.04.2017, Werner Simon

Fall In Blues“ Reunion-Konzert im Rahmen des 13. Vienna Blues Spring



Haus der Musik, 7. April 2014



Obwohl „Wiederauferstehung“ bestens in die Osterzeit passt, lasse ich diesen Begriff doch lieber im Religiösen; „Wiederbelebung“ trifft den Kern, und das meint Hermann Posch, wenn er vom ersten Auftritt seiner Band „Fall In Blues“ nach siebenjähriger Pause spricht.Ganz aus den Augen verloren haben einander die vier Herren nicht, auch wenn jeder einzelne nach 2010 eigene musikalische Wege ging. Im Rahmen des dreizehnten Vienna Blues Spring blieb es Hermann und seinen Mannen als einziger Formation vorbehalten, im „Klangmuseum“ aufzutreten – die Verantwortlichen des Festivals haben gute Gründe dafür gehabt, ist doch das „Haus der Musik“ in keiner Weise exklusiv irgendeinem musikalischen Genre vorbehalten. Hermann Posch ausschließlich als Bluesmusiker zu apostrophieren geht auch nicht weit genug, viel zu breit gefächert ist sein musikalisches Interesse, sein musikalisches Schaffen, obwohl er dem Zwölftakter breiten Raum gibt.Genau dies ließ sich auch am Abend des 7. April im prall gefüllten Konzertsalon leicht erkennen – neben Blues hörte man Balladen, Blues-Rock, „Americana“, Rock ’n‘ Roll, Reggae und sogar „Jazziges“ („Yellow Moon“ mit einem feinen Klaviersolo Toms).Alles in allem ein fein abgestimmtes Programm nicht nur für Bluesfreunde, sondern für alle Musikfreunde mit „breiten Ohren“. Der enthusiastische Applaus, die Standing Ovations zum Schluss mögen als Zeugnis dafür dienen, dass wirklich viele „Musikfreunde“ und nur wenige „Puristen“ im Publikum waren. Neben einigen Covers waren Beispiele aus der 2008er Fall in Blues CD und der 2014er Solo-CD zu hören, alle von Meistern ihres Fachs präsentiert.Hermanns Bariton hat noch an Reife und Gefühl zugelegt; das Gleiche gilt für sein Gitarrespiel. Tom Hornek ist ein feiner Keyboarder, spielt angenehm viel Klavier (ja, leider E-Piano), hält Klangeffekte im Rahmen und legt passende Orgelteppiche.Paul Kozakiewiczs Spiel passt genau in die Band, sein Groove ist kaum zu übertreffen. Er hat zwei E-Bässe mitgebracht, darunter einen bündelosen, der einem Upright nahe kommt. Jemand aus dem Publikum schenkt ihm ein Plektrum unter der Bedingung, dass er es auch verwendet – und Paul tut es, zum ersten Mal in seiner Karriere.Schlagzeuger Hardy Auer legt zusammen mit Paul das rhythmische Fundament, punktgenau und fehlerlos. Mit seinem Solo gegen Ende des Programms schießt er den Vogel ab – auf Knien macht er den Fußboden der Bühne zu seinem Instrument!Es war ein äußerst gelungenes Revival, ganz nach dem Geschmack der Besucher.Es darf gehofft werden, dass es viele Wiederholungen geben wird – das Repertoire von „Fall In Blues“ ist auf alle Fälle groß genug – einige nicht gespielte Titel wären uns schon noch eingefallen…Werner Simon