Die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerkollegium der Neuen Musikmittelschule Schoellerstraße laden am 18.05.2017 zum Konzert ein.

Die Kinder präsentieren an diesem Abend ihr sängerisches sowie auch ihr instrumentales Können. Im Vorfeld durften unsere Schülerinnen und Schüler Erfahrungen in einem Trommelworkshop an der Schule sammeln und werden das Erlernte auch beim Konzert darbieten.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!