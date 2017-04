Schlangenalarm in der Felswand

26.04.2017, 12:28 Uhr

Cobra-Beamte beim Training auf der Hohen Wand.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eine ganze Reihe VW-Busse mit Wiener Kennzeichen nahm am 26. April die Parkplätze beim Seiser Toni (Gemeindegebiet Höflein) in Beschlag. Des Rätsels Lösung war knapp nach dem Einstieg zum Gebirgsvereinssteig zu finden. Ab der "Gelben Wand" tummelten sich 25 Polizeibeamte in der Felswand. Wie die Ausbildner verrieten, handelte es sich um eine Alpinübung mit angehenden Cobra-Beamten. Die Bezirksblätter nahmen an der Klettersteig-Aktion spontan teil und marschierten mit den Elite-Polizisten in spe die Wand hoch. Am Ende des Klettersteigs angekommen begrüßten Redaktionsleiter Thomas Santrucek und die Cobra-Beamte einander mit dem traditionellen Bergsteigergruß "Bergheil."