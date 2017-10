Schwerer Unfall zwischen Wr. Neustadt und Seebenstein

06.10.2017, 15:54 Uhr

Bezirk Neunkirchen. Bericht und Fotos v. Einsatzdoku.at

Mehr als nur einen Schutzengel hatte am Donnerstagfrüh eine 25 jährige Lenkerin bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) Richtung Wien zwischen Seebenstein und Wiener Neustadt. Aus noch unbekannter Ursache kam es kurz vor dem Rastplatz Schwarzau am Steinfeld zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelschlepper. Während der Lkw Lenker unverletzt blieb, zog sich die Pkw Lenkerin lediglich leichte Verletzungen zu und suchte selbst ein Krankenhaus auf, was beim Anblick des Unfallwagens an ein Wunder grenzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde beim Pkw der Motorblock aus der Verankerung gerissen.

Nach der Absicherung und der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der schwer beschädigte Pkw von der alarmierten FF Neunkirchen Stadt mittels SRF geborgen und von der Autobahn verbracht. Weiters wurde in Zusammenarbeit mit der ASFINAG die Unfallstelle geräumt. Der Lkw konnte die Fahrt selbst fortsetzen. Während der Bergungsarbeiten kam es zu einem drei Kilometer langen Rückstau. Die Unfallursache wird von der Polizei erhoben.