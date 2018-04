Seit 1998 Anlaufstelle für die Kinder

25.04.2018, 00:00 Uhr

Tag der offenen Kinderhäuser im Kinderhaus Ternitz.

Betreuung in Kooperation mit der Stadt Ternitz

BEZIRK NEUNKIRCHEN (unger). Beim Tag der offenen Kinderhäuser am 20. April konnten sich Bürgermeister Landtagsabgeordneter Rupert Dworak, Vizebürgermeister Landtagsabgeordneter Christian Samwald und Stadträtin Jeannine Schmid von der liebevollen Betreuung im Kinderhaus Ternitz überzeugen.Seit dem Jahr 1998 betreibt die Volkshilfe NÖ / Service MENSCH GmbH in Kooperation mit der Stadtgemeinde ein Kinderhaus in der Ternitzer Gfiederstraße. Bestens ausgebildete und hoch motivierte Mitarbeiter sorgen dafür, dass sich die 1- bis 3-jährigen Kleinkinder hier besonders wohl fühlen."Für uns ist es besonders wichtig, dass unsere Kinder nicht nur professionell und liebevoll betreut werden, sondern auch die Eltern sicher sein können, dass sich ihre Kleinen hier wohlfühlen", so Dworak. Höchste Qualität in der Betreuung und ein Umfeld zum Wohlfühlen, das bietet das Kinderhaus Ternitz.