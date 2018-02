Semmering punktete mit seinen Torten

14.02.2018, 06:17 Uhr

Tourismusschule war beim Tortenwettbewerb in Markt Piesting unschlagbar.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (kürner). Die Tourismusschule Semmering nahmen am Tortenwettbewerb in Markt Piesting teil. Und da trumpfte die Tourismusschule ordentlich auf. Emma Lueger erreichte mit ihrer Torte "Schick in Strick" Gold in der Gesamtwertung sowie den 1. Platz in der Wertung "Bester Geschmack" und den 3. Platz in der Wertung "Schönste Torte". Jennifer Kern erreichte mit ihrer Torte "Maskenball" in der Gesamtwertung "Bronze" sowie den 2. Platz in der Wertung "Beste Torte".Direktor Mag. Jürgen Kürner und Fachvorstand Thomas Gasteiner gratulierten den jungen Künstlerinnen und unterstrichen die Bedeutung der Zusatzqualifikation "Patisserie" in der Ausbildung: "Mehr als 50 Schülerinnen und Schüler besuchen diesen Freigegenstand und machen die Prüfung – ein toller Erfolg für dieses Angebot!"