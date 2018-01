Sozialmarkt Ternitz: neue Regeln für SOMA-Pass-Anwärter

17.01.2018, 00:01 Uhr

Die Einkommensgrenze für Armut gefährdete Menschen wurde erhöht.

Einpersonenhaushalte: € 1.200 monatliches Nettoeinkommen (zuvor € 950)

Zweipersonenhaushalte: € 1.550 monatliches Nettoeinkommen (zuvor € 1.400)

für jede weitere Person im Haushalt: + € 195 monatliches Nettoeinkommen (zuvor € 150)

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Mit 1. Februar ändern sich im Sozialmarkt in der Ternitzer Gfiederstraße die Öffnungszeiten und die Einkommensgrenzen.Künftig dürfen folgende Menschen im Sozialmarkt mit einem SOMA-Pass preislich deutlich ermäßigte Produkte des täglichen Bedarfs und Lebensmittel einkaufen:Die Erhöhung der Einkommensgrenzen orientiert sich an den Daten der Armutskonferenz des Vorjahres. Im Jahr 2017 selbst hat keine Anpassung stattgefunden.Di, Mi, Do ... 10-15 UhrFr ... 10-16 UhrSa ... 9-12 Uhr