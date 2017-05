Spatenstich-Feier am Friedhof

03.05.2017, 00:00 Uhr

Gönnerin stiftet 300.000 Euro für die neue Einsegnungshalle im Ort.

Noble Spende

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eine große Feier steht Seebenstein am 9. Mai bevor. Bürgermeisterin Marion Wedl (SPÖ): "Da findet um 12 Uhr der Spatenstich für unsere neue Einsegnungshalle statt."Das Besondere an der Halle: sie wird von einer gut situierten Zweitwohnsitzerin gestiftet. Wedl: "Frau Elsa Barsanti spendet die Halle. Dafür hat sie ein Treuhandkonto mit 300.000 Euro angelegt." Diese Großzügigkeit führt Wedl auf das gute Verhältnis mit der ehemaligen Seebensteiner Amtsleiterin Christa Pinkl zurück. Die neue Halle soll 87,5 Quadratmeter groß werden und in acht Reihen etwa 40 Sitzplätze bieten. "Wir müssen nur die Außenanlagen bereit stellen", so die Ortschefin.Ein wenig Kunst wird auch in der Aufbahrungshalle zu sehen sein. Wedl: "Elsa Barsantis verstorbener Gatte war Steuerberater und Künstler. In ein Fenster der Aufbahrungshalle wird eine Malerei von ihm integriert."