Stadt Neunkirchen ehrte Freiwillige

18.04.2018, 08:25 Uhr

Ehrenring und bronzene Ehrennadeln für ausgewählte Personen.

Ehrenring für Dr. Koinig

BEZIRK NEUNKIRCHEN (kohn). Am 17. April verlieh die Stadtgemeinde Neunkirchen im Rahmen einer kleinen Feierstunde Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Neunkirchen. Die Ehrenzeichen sind am 5. März 2018 vom Gemeinderat einstimmig beschlossen worden.Prim. Dr. Gerhard Koinig, 20 Jahre lang Leiter des Notarztwagenteams und 17 Jahre lang Obmann der ARGE NAW wurde mit dem Ehrenring der Stadt ausgezeichnet. Primar Koinig hat das Neunkirchner Notarztteam aufgebaut und ein einsatzfreudiges Team um sich aufgebaut, das zu jeder Tages- und Nachtzeit die notärztliche Versorgung im Bezirk sichert. Koinig war auch Leiter der Anästhesie des Allgemeinen öffentlichen Krankenhauses Neunkirchen und ärztlicher Leiter des Landesklinikums.

Die Stadtbücherei-Mitarbeiter

Der Museums-Kundige

Maria Peklak und Alfred Peklak sind ehrenamtlich in der Stadtbücherei tätig. Sie betreuen sowohl die Bücherbox, als auch den Büchertisch, betreiben den Bücherflohmarkt, gestalten den Bücher-Christbaum in der Adventszeit und stehen bei diversen Veranstaltungen (Lesungen, Vernissagen, „Lange Nacht der Weiterbildung“ usw.) am Buffet. Dafür wurden den Freiwilligen mit der Ehrennadel in Bronze gedankt.Josef Haindl ist ehrenamtlich im Städtischen Museum und der Stadtbücherei tätig. Darüber hinaus engagiert er sich für die Topothek der Stadtgemeinde Neunkirchen und betrieb die letzten Jahre den Bücherflohmerkt für die Stadtbücherei beim Advent im Park. Der Gemeinderat hat ihm für diesen Einsatz die Ehrennadel in Bronze zuerkannt.