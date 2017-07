Starker Regenguss erwischte das Wechselland

23.07.2017, 16:36 Uhr

Hagel und Murenabgänge im Raum Kirchberg.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). Am Samstagnachmittag (22.07.2017) bildete sich ein Heftiges Unwetter über dem Raum Kirchberg am Wechsel. Starkregen in Verbindung mit kleinkörnigen Hagel sorgte für mehrere Feuerwehreinsätze in Kirchberg am Wechsel. Die Straße Richtung Molzegg wurde an mehreren Stellen vermurrt. Gemeinsam von der Feuerwehr Kirchberg und der Straßenmeisterei wurden die Vermurungen beseitigt.