Steigerlhüpfen am 6. Mai

Für alle Wanderer und Bergfexe ein Pflichttermin.

Ab in den Klettersteig

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Absolute Premiere! Der Alpenverein "Gebirgsverein" organisiert für 6. Mai das "Steigerlhüpfen" auf der Hohen Wand.Dabei kann in der "Steirerspur" – unweit des Hubertushauses – unter fachkundiger Führung ins Klettersteiggehen geschnuppert werden (11-16 Uhr). Von 14-16 Uhr spielt die Band Ernstl Mühl & Compagnion auf. Hochoffiziell werden die "Steigerlhüpfer" von Höfleins Bürgermeister Harald Ponweiser um 16 Uhr begrüßt. Von 16.15-17 Uhr sorgt die Band "Black Velvet" für guten Sound.

Verlosung mit Stempelpass

Hier geht's rauf

Wer einen Stempelpass auf einen der Parkplätze löst kann am Hochplateau bei fünf Stationen Stempel sammeln und an der Verlosung (17-17.15 Uhr) teilnehmen. Jeder abgegebene Pass nimmt teil, egal wie viele Stempel ergattert worden sind. "Black Velvet" spielt im Anschluss bis 18.30 Uhr auf. Danach erwartet die Bergfexe der Vortrag von Csaba Szépfalusi: "Wiener Hausberge für Geübte".– Leiterlsteig: versicherter Steig, Schwierigkeit A*– Völlerin: versicherter Steig, Schwierigkeit A*– Straßenbahnerweg: Wanderweg, an einer Stelle ausgesetzt *– Leitergrabenweg: steiler Wanderweg– Springlessteig: versicherter Steig, Schwierigkeit A*- Wagnersteig: versicherter Steig, Schwierigkeit A*– Grafenbergweg: Wanderweg