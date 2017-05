Steigerlhüpfen wurde zum Renner auf der Hohen Wand

06.05.2017, 17:34 Uhr

Quetschn-Musik, deftige Jause und Abstecher in die Felsen unter fachkundiger Führung.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Hohe Wand war am Samstag wieder das Mekka für Wanderer, Sportkletterer und Klettersteiggeher. Aber etwas war am 6. Mai anders als an anderen Samstagen: Der "Alpenverein Gebirgsverein" lud zum Steigerlhüpfen – und dabei konnten auch völlige Klettersteigneulinge in die Felsen eintauchen.Die Action konzentrierte sich auf den Hohe Wand-Bereich beim Hubertushaus von Wirtin Andrea Steinschauer. Hier schaute auch der Neunkirchner Mathematik- und Psychologie-Lehrer der AHS Neunkirchen, Franz Schlögel, vorbei.Nach einer kleinen Schnupperrunde im Springlessteig gingen die Bergfexe Alois Lackner und Robert Vondracek mit Klettersteig-Novizen in die Steirerspur. Das roch förmlich nach Abenteuer. Die Felsen genossen an diesem Tag unter anderem Michael, Gerlinde, Barbara, Josef und Andreas Lunzer.Wer von Mitgliedern des Alpenvereins Gebirgsverein einen Stempel-Pass ausfüllte, konnte auch bei einem Gewinnspiel mitmachen. Und wer die Augen offen hielt, entdeckte neben den Felsen auch allerlei Interessantens wie Eidechsen, Steinböcke oder Gleitschirmflieger.