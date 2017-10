Strange Quartet & Samuel Kampichler im Kulturkeller

17.10.2017, 00:00 Uhr

Eigene Kompositionen sowie Titel von Elton John, Sting und Udo Jürgens kommen ebenso zu Wort und Ton wie Werke von Duke Ellington, Joe Zawinul, Gregory Porter u.v.m. Der Name "Strange Quartet" deutet schon darauf hin, dass die vier Musiker ihre Lieblingstitel auf ganz eigene Art und Weise erforschen und interpretieren. Wer hätte gedacht, dass bei Van Morrisons "Moondance" Themen von Michael Jackson zu finden sind, oder sich Falco vielleicht sogar von George Gershwin inspirieren ließ!Begeben Sie sich mit „STRANGE QUARTET“ auf eine musikalische Entdeckungsreise und tauchen Sie mit den 4 Musikern in die Welt der Improvisation ein. Reinhard "The Voice" RADL (vocal, guitar, blues-harp), Eva "The Groove" FEIMER (piano & backvocal), Wolfgang "The Devil" DOLEZAL (violin), Thomas "The Pulse" REIMER (Kontrabass & e-Bass). Als Support wird unser Local Hero der Singer/Songwriter Samuel Kampichler wieder neue Lieder zum Besten geben. VVK: € 12, AK: € 15. Vorverkauf: Stadtgemeinde Ternitz.