Tankstelleneinbrecher wurde verhaftet

20.09.2018, 00:00 Uhr

Vor 50 Jahren am 20.09.1968 im Schwarzataler Bezirksboten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. In der letzten Ausgabe unserer Zeitung berichteten wir über die Tankstelleneinbrüche, die in der Nacht zum 9. September in der Neunkirchner Allee begangen wurden. Die Täter statteten den Tankstellen Esso, Agip und Total unerwünschte Besuche ab. In jeder der angeführten Tankstellen drangen sie mit Gewalt ein und suchten nach Beute.Die Einbrecher richteten bei der Agip-Tankstelle einen Gesamtschaden von 242 S, bei der Total-Tankstelle von 1800 S und bei der Esso-Tankstelle einen Gesamt-schaden von 3560 S an.Am 10. September wurden auch in Kapfenberg und Umgebung Tankstelleneinbrüche begangen. Dabei konnten die Täter verhaftet werden. Es handelt sich um Alois Karner und Karl Satzinger, beide 19 Jahre und in Katzelsdorf wohnhaft. Bei ihrer Einvernahme gaben sie auch zu, die Einbrüche in der Nacht zum 9. September in Neunkirchen verübt zu haben.