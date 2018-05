Tatort Kunden-Parkplatz

06.05.2018, 00:00 Uhr

Die Kunstparker-Serie der Bezirksblätter lässt keinen kalt: Sie amüsiert und verärgert gleichermaßen.

Wenn Faulheit siegt

Für Einkauf quer geparkt

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Besonders häufig fallen auf Parkplätzen von Supermärkten Kunstparker unangenehm auf. Irgendwie logisch: viele erledigen den Einkauf unter Zeitdruck. Und in der Hektik werden manche Supermarkt-Besucher schlampig, wenn's um das Lenken ihrer Autos geht.Eine Leserin ertappte einen extra-faulen Kia-Lenker am Lidl-Parkplatz in Gloggnitz: "Damit man ja nicht zu weit gehen muss", so die Supermarktkundin sauer zu den Bezirksblättern. Auch ein Citroen-Lenker wäre beim Ternitzer Hofer am liebsten mit dem Fahrzeug ins Geschäft gefahren. Das ärgerte Elvira B. maßlos. Ein Autolenker zeigte sich am Parkplatz vor dem Merkur-Supermarkt Neunkirchen von seiner negativen Seite.Ein weiterer Kunstparker fiel einem aufmerksamen Leser am Parkplatz des Spar-Marktes in der Neunkirchner Innenstadt auf.