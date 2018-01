Ternitz im Dunkeln

26.01.2018, 06:02 Uhr

Straßenlaternen "streikten" am Freitagmorgen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Absichtliche Sparmaßnahme, oder ein technisches Gebrechen? Jedenfalls leuchteten die Straßenlaternen in Ternitz rund um das Freibad am 26. Jänner, 5.30 Uhr nicht. Die Bezirksblätter kontaktierten Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ) kurz vor 6 Uhr früh per Whatsapp (schließlich braucht auch ein Stadtchef Schlaf). Er wird hoffentlich Licht ins dunkle Ternitz bringen.Nebenbei bemerkt: funktioniert hat das Verkehrsleben auch ohne Straßenbeleuchtung. Autos fuhren schließlich ohnehin mit eingeschalteten Scheinwerfern und nahmen Fußgänger, die zum Bahnhof pilgerten auch ohne Straßenlaternen rechtzeitig wahr. Dennoch war es ungewohnt.