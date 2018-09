09.09.2018, 00:00 Uhr

Tischlerei Pirkner wird Postpartner

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Ihr Tischler macht's persönlich" – diesen Leitspruch nimmt sich der Tischlereibetrieb Markus Pirkner in Schwarzau im Gebirge seit zehn Jahren zu Herzen. Am 12. Oktober wird das runde Firmenjubiläum gebührend gefeiert. Gleichzeitig wird auch der neue Schauraum eröffnet. Und nachdem es keine Post mehr im Ort gibt, wird Pirkners Gattin Tina Postpartnerin und eröffnet am 12. Oktober ihre Postpartner-Filiale.

Gefällt mir