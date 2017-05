05.05.2017, 12:10 Uhr

Tod im 80. Lebensjahr

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Trauerfall in Pottschach: Die Gattin des berühmten Malers, Prof. Hammerstiel, Margareta Hammerstiel, ist im 80. Lebensjahr am Samstag der Vorwoche verschieden. Das Paar feierte am 14. April des Vorjahres die Diamantene Hochzeit.





Gefällt mir