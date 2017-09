Traurig: Maturaball wanderte ab

30.09.2017, 00:00 Uhr

Sachsenbrunns Gymnasiasten feiern in Wr. Neustadt anstatt im Bezirk.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Maximilian Krennbauer ist der Vorsitzende im diesjährigen Maturaballkomitee und Schulsprecher im Gymnasium Sachsenbrunn.Der Maturball wird heuer am 7. Oktober unter dem Motto "The Golden Twentiees" von statten gehen. Leider aber nicht in unseren Breiten. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Sachsenbrunner Schüler im (noblen) Rahmen von Schloss Reichenau feierten. Der Ball findet stattdessen im Sparkassensaal in Wr. Neustadt statt. Warum? "Es hat kein speziellen Grund wieso wir in Neustadt sind. Unsere Vorgängerklasse hat letztes Jahr denselben Veranstaltungsort gewählt", so Krennbauer.