19.04.2017, 12:33 Uhr

Einsatz in Grünbach.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Auf der B26, am Ortsende in Fahrtrichtung Puchberg, ereignete sich am 19. April, kurz vor 12.30 Uhr, ein Unfall. Laut Angaben bei der Feuerwehrzentrale wurde dabei eine Person eingeklemmt. Die Feuerwehren Grünbach-Schrattenbach, Puchberg und Willendorf wurden alarmiert.