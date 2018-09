Unmut über Wildschweinwurst-Fake

10.09.2018, 08:18 Uhr

Nur 20 Prozent Wildschwein sind Wildschweinwurst – dafür ist sie sauteuer.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Im Rahmen des Neunkirchner Stadtfestes waren auch Genussstandeln in der Bezirkshauptstadt vertreten. Ein Kärntner Standl vertrieb eine Wildschweinsalami. Deftiger Preis: 9,40 Euro für 250 Gramm. Ein Neunkirchner griff zu, ärgerte sich aber dann. Denn in der Zutatenangabe war nachzulesen, dass 75 Prozent der Wurst aus Schweinefleisch und nur 20 Prozent aus Wildschwein bestehen. "Sauerei", so der Kommentar des Käufers.