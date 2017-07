Unser Bezirk am Rost

18.07.2017, 16:01 Uhr

Die Tipps der Meister

Grillen wird immer beliebter, Baumärkte verzeichnen Rekordumsätze mit der heißen Ware. Die Bezirksblätter haben die Grill-Freaks im Bezirk besucht, die besten Rezepte abgeschaut und mit den Behörden die „Hotspots“ im Bezirk rechtlich durchleuchtet.Siegi Krenosz betreibt "s'Siegis" im WiFi in Neunkirchen. Bereits vor zwei Jahrzehnten wurde der Gastronom Grill-Staats- und Europameister. Sein Tipp: "Das Grillgut anbraten, wenden und fertig garen und das Fleisch erst nach dem Grillen mit grobem Salz würzen."Gerhard Fuchs grillt im Steinfeldzentrum in Breitenau. Sein Tipp: "Grillen mit mehreren Zonen erleichtert die Zubereitung ungemein. Grillen Sie erst das Fleisch auf beiden Seiten scharf an, das verhindert das Austreten von Fleischsaft, danach legen Sie es bei einem Grill mit Deckel auf einen Bereich ohne direkte Hitze, und bei einem offenen Grill auf einen Bereich mit wenig Glut, widmen Sie sich ihren Gästen und wenden das Fleisch dann noch einmal, und fertig ist der Grillgenuss."

Nachbarn nicht einrauchen

Rezepte und mehr

Allerdings gilt es beim Grillvergnügen doch das eine oder andere zu beachten. In unserem Bezirk weist die Behörde besonders auf die Waldbrandverordnung hin. Auch private Grundbesitzer und Vermieter können Grillverbote festlegen und in den Kommunen haben Balkongriller auf unteren Stockwerken immer wieder Probleme, beim Grillen auf dem Dachgeschoß hingegen kaum. Am besten die geplante Grillerei bei den Nachbarn ankündigen oder gleich gemeinsam mit den Nachbarn grillen, das fördert das Gemeinwohl und verhindert Zoff und Zores. Derzeit ist ein Verfahren in dieser Richtung anhängig.1/8 Liter Ketchup4 Zehen Knoblauch gehacktSalz, Pfeffer, 1 Esslöffel Thymian gehackt0,2 Liter Chilisauce scharf0,2 Liter Chilisauce süss1/8 Liter Honigalles mit 1/8 Liter Olivenöl aufmixenSparerips mit Bonanza (Fa.Kavo) marinieren und grillenWenn sie fertig sind mit der Honig-Chilibeize beidseitig einstreichen und kurz mitgrillen.Mein Tipp 1: das Grillgut anbraten, wenden und fertig garen.Mein Tipp 2: Fleisch erst nach dem Grillen mit groben Salz würzen.Wünsche euch ein gutes Gelingen!Für 4 Personen2 Kg Ripperl vom SchweinMein Tipp: egal welches Grillgut (Fleisch, Fisch) sie zubereiten möchten, entnehmen sie es zeitgerecht vor dem Grillen dem Kühlschrank und lassen es gut abgedeckt bei Zimmertemperatur etwas „aufwärmen“, das ermöglicht beim Grillen ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis.100 g Ketchup100 g Senf50 g süße Chilisauce50 g Sojasauce50 g Honig5 g geräuchertes Paprikapulver10 g geriebener Ingwer10 g geriebener Kren5 g Salz1 Prise gemahlener Kümmel1 Schuss AnanassaftMein Tipp: Der Saft von Ananas, aber auch von Papaya und Ingwer bewirken eine leichte Auflösung des Bindegewebes der Muskelfasern und macht somit das marinierte Fleisch zarter.Bestreichen sie die Ripperl beidseitig, reichlich mit Marinade und lassen diese im Kühlschrank 24 Stunden Geschmack annehmen. Danach 45 Minuten bei moderater Hitze grillen, oder scharf „angrillen“ und weitere 3 Stunden bei niederer Temperatur (80°) fertiggaren, dabei immer wieder mit der verbliebenen Marinade bestreichen.Mein Tipp: Egal ob Gas- oder Holzkohlengrill das Grillen mit mehreren Zonen erleichtert die Zubereitung ungemein. Grillen Sie erst das Stück Fleisch auf beiden Seiten scharf an, das verhindert zum größten Teil, das Austreten von Fleischsaft, danach legen Sie es bei einem Grill mit Haube oder Deckel auf einen Bereich ohne direkte Hitze, und bei einem offenen Grill auf einen Bereich mit wenig Glut, widmen Sie sich ihren Gästen und wenden das Fleisch eventuell noch einmal, fertig.