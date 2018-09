Verkehrsunfall in Schwarzau am Steinfelde – Bezirk Neunkirchen

23.09.2018, 13:13 Uhr

Bezirke Neunkirchen und Wiener Neustadt. Bericht des LPD NÖ.

Ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Wr. Neustadt lenkte am 21. September 2018, gegen 19.50 Uhr, einen Pkw, in einem durch Alkohol beeinträchtigen Zustand auf der LB 54 aus Richtung Wr. Neustadt kommend durch das Ortsgebiet von Schwarzau am Steinfelde in Richtung Ortszentrum. Bei der Kreuzung mit der L 4092 wollte er in diese nach links einbiegen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Motorradlenker, einen 43-Jährigen aus dem Bezirk Wr. Neustadt, übersehen haben wodurch es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Motorradlenker kam dadurch zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Wr. Neustadt verbracht.Dem 66-jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird der zuständigen Verwaltungsbehörde und der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.