Vier Verletzte und Fahrerflucht auf der S6: Polizei ersucht um Mithilfe

25.04.2017, 08:50 Uhr

BMW-Fahrer drängte sich zwischen Fahrzeuge und löste Unfall aus.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (LPD). Eine 55-jährige Frau aus dem Bezirk Neunkirchen lenkte am 21. April, gegen 9.20 Uhr, einen Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der S6 durch das Gemeindegebiet von Wartmannstetten in Fahrtrichtung Wien. Dahinter fuhr 46-jähriger Mann aus 1130 Wien einen Kombi des österreichischen Bundesheeres. Der 46-Jährige wollte den Pkw der 55-Jährigen überholen, blickte laut eigenen Angaben in den Außenrückblickspiegel und nachdem er kein Fahrzeug wahrgenommen habe wechselte er auf den zweiten Fahrstreifen.

Gesucht: der BMW-Lenker

Bilanz: Drei Verletzte Bundesheerler und eine verletzte Zivilperson

Ein mit wahrscheinlich weit überhöhter Geschwindigkeit nachkommender Pkw der Marke BMW, vermutlich 3-er Serie, grau lackiert, betätigte mehrmals die Lichthupe und drängte sich in der Folge zwischen dem Fahrzeug des Bundesheeres und der Mittelleitschiene, sodass sich alle drei Fahrzeuge nebeneinander befanden.Der 46-Jährige leitete eine Notbremsung ein und geriet dadurch mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, touchierte den Pkw der 55-Jährigen, stieß gegen die Mittelbetonwand und stürzte auf die rechte Fahrzeugseite.Dabei erlitten der Lenker Verletzungen unbestimmten Grades und seien beiden Mitfahrer im Alter von 33 und 41 Jahren Verletzungen schweren Grades. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in die Landeskliniken Neunkirchen und Wr. Neustadt verbracht. Die 55-jährige Pkw-Lenkerin erlitt ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades uns suchte selbständig einen Arzt auf.Der Lenker des BMW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.Hinweise an die Autobahnpolizeiinspektion Warth, Telefonnummer 059133-3362.