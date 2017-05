Weiße Fahne bei Facharbeiterprüfung an Fachschule Warth

05.05.2017, 10:36 Uhr

36 landwirtschaftliche Facharbeiter ausgebildet

Fundiertes Know-how für Hofübernehmer

BEZIRK NEUNKIRCHEN (j_mück). „Alle 36 Kandidaten bestanden gestern die Abschlussprüfung der berufsbegleitenden landwirtschaftlichen Abendschule an der LFS Warth und sind nun Facharbeiter der Landwirtschaft. 14 Prüflinge absolvierten die Prüfung mit ausgezeichnetem Erfolg, was die gute Ausbildungsqualität unterstreicht“, freut sich Kursleiter Ing. Hans Rigler.Dass auch 14 Frauen die Ausbildung absolvierten zeigt, dass in der Landwirtschaft Betriebsleiterinnen längst keine Seltenheit mehr sind und immer öfter eine führende Rolle einnehmen.„Die Facharbeiterausbildung bietet vor allem für Nebenerwerbslandwirte und Hofübernehmer die Möglichkeit eine fachlich fundierte Ausbildung zu erhalten, um einen Betrieb erfolgreich zu führen“, so Rigler. Zudem sorgen die landwirtschaftlichen Facharbeiter für einen dynamischen ländlichen Raum und sichern die Lebensqualität von uns allen. In Warth wurden bereits über 700 landwirtschaftliche Facharbeiter im zweiten Bildungsweg ausgebildet. Dies zeigt den hohen Stellenwert des Wissenserwerbes in der Landwirtschaft.„Der Agrarkurs wurde berufsbegleitend als Abendseminar für Erwachsene geführt, die praktische Ausbildung erfolgte am Wochenende“, informiert Rigler. Den Prüfungsvorsitz hatte Dipl.-Ing. Anton Hölzl sowie Ing. Alfred Wimmer von der Lehrlings-und Fachausbildungsstelle inne. Die Prüfungskommission bestand aus Kursleiter Ing. Hans Rigler, Ing. Christian Mittner, Ing. Gerhard Fuchs, Ing. Christoph Grassmann, Dr. Josef Wasner, Daniela Smutny BEd und den Landwirtschaftsmeistern Franz Fries, Franz Wagner sowie Erwin Ritter.Schwerpunkte der Ausbildung waren Nutztierhaltung, Pflanzenbau, Landtechnik, Betriebswirtschaft und Marketing. Das Ziel der Facharbeiterausbildung ist der Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundwissens, damit auf dieser Basis die betrieblichen Entscheidungen fachlich fundiert getroffen werden können. Die Facharbeiterausbildung wird von der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle der NÖ Landwirtschaftskammer in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftlichen Fachschulen durchgeführt.

Eckdaten der Facharbeiterausbildung

Der nächste Abendkurs ist bereits ausgebucht, daher ist eine frühzeitige Anmeldung notwendig. Nähere Informationen unter www.lfs-warth.ac.at oder direkt beim Kursleiter Ing. Hans Rigler: Telefon: 02629/2222-0.Der Lehrgang beginnt jedes Jahr im September und schließt im Mai mit der Facharbeiterprüfung ab. In dieser Zeit findet jeweils zweimal pro Woche am Abend der Kurs im Gesamtausmaß von 200 Stunden statt. Der praktische Unterricht ist am Wochenende. Voraussetzungen für den Facharbeiterkurs sind eine zweijährige landwirtschaftliche Praxis und ein Mindestalter von 20 Jahren.