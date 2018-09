Welche Idioten werfen Glasscherben in den Wald?

09.09.2018, 00:00 Uhr

Unverständnis herrscht auch bei den Vereinsmitgliedern auf der Flatzer Hütte.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nähert man sich vom E60-Klettersteig der Flatzer Hütte, muss man mit unliebsamen Überraschungen am Boden rechnen. An verschiedenen Stellen sind (scharfe) Glasscherben zwischen Erdreich und Grün zu sehen. Es heißt also besonders aufpassen.Weist man die ehrenamtlichen Hüttenwirte, gestellt von den Neunkirchner Naturfreunden darauf hin, so wissen die genau, wem die Scherben zu verdanken sind: "Unseren 'lieben' Gästen aus dem Osten." Also aufpassen, wohin Sie rundum die Flatzer Hütte treten. Es könnte ein spitzer Glassplitter sein!