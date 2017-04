Wenn man einfach nur mitschwimmt

22.04.2017, 00:00 Uhr

Verkehr macht nicht immer Spaß.

Sie kennen das: Sie fahren durch die Stadt, haben eine Ampel-Rotphase nach der anderen. Zu allem Überfluss ist Ihr Parkplatz so eng, dass Sie sich ihre Alufelgen zerkratzen. Und dann herrschen mit einem Mal noch dazu andere Verkehrsbedingungen – etwa weil Ihnen Radfahrer in der Einbahn entgegen kommen (die BB berichteten). Nun stehen Neunkirchen (wieder) Veränderungen in der Schubertstraße (nahe dem Spital) bevor. Hier werden einige Parkplätze zu Gunsten einer neuen Abbiegespur wegfallen (mehr auf Seite xx). Derartige Veränderungen veranlassen manche Verkehrsteilnehmer zu bitterbösen Kommentaren, welche Geisteskinder sich die neuen Verkehrsführungen einfallen lassen. Man mag zu Recht fragen, ob die eine oder andere Neuerung tatsächlich notwendig ist. Aber: helfen tut's gar nicht, wenn man sich ärgert. Also am besten tief durchatmen und mit dem Verkehr einfach nur mitschwimmen.