Wer hat die schäbigste Straße?

09.01.2018, 00:00 Uhr

Die Bezirksblätter suchen mit Ihnen, liebe Leser, die schlimmste Straße im gesamten Bezirk.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Den Fahrgenuss auf der Ternitzer Dammstraße trübt, kurz vorm Bahnübergang Rohrbach, ein gröberes Schlagloch (die BB berichteten).Kaum war der Beitrag veröffentlicht, trudelten auch schon verschiedene Kommentare ein, wo die Straßen im Bezirk noch schlimmer beisammen seien. Ein besonders unrühmliches Beispiel liefert dabei auch die Bezirkshauptstadt. Hier jammerte ja seinerzeit bereits ÖVP-Stadtrat Peter Teix, dass sich die Straßen in einem schlimmen Zustand als die in Albanien befinden würden (ohne in Albanien gewesen zu sein).

Ein einziger Fleckerlteppich

Eine Auszeichung für die schlimmste Straße

So soll der Schwarzauferweg in Richtung Peisching ein wahres Schlagloch-Meer sein. Die Bezirksblätter hielten Nachschau. Und tatsächlich müssen hier die Stoßdämpfer von Autos schon einiges wegstecken. Auch von der B17 Richtung Stadtfriedhof Neunkirchen befände sich eine vergleichbar katastrophale Fahrbahn. Die Erklärungen der Stadtgemeinde klingen meist recht einfach: für die Straßensanierungen ist schlicht zu wenig Geld im Stadt-Budget vorgesehen.Gerne nimmt man Preise für gute Leistungen entgegen. Die Bezirksblätter werden mit Ihrer Hilfe, liebe Leser, auch eine Auszeichnung verleihen. – Allerdings für die schlimmste Straße, die im Bezirk unter die Räder kommt.