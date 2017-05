Wieder Auto gegen Baum – dieser Lenker hatte Glück

09.05.2017, 07:12 Uhr

Crash am 9. Mai auf der regennassen B54.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es kurz vor 4 Uhr Früh am 9. Mai bei Seebenstein gekommen. Ein Lenker kam zwischen Gleißenfeld und Seebenstein von der regennassen B54 ab und krachte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. In Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam am Bahndamm der Aspangbahn seitlich zu liegen. Der Mann konnte sich aus eigener Kraft aus dem Unfallwagen befreien und blieb wie durch ein Wunder unverletzt.