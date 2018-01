Wohnhausbrand in Diepolz fordert Todesopfer

19.01.2018, 21:47 Uhr

Einsatz für die Feuerwehr am Freitagabend.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Freiwilligen Feuerwehren Ramplach, Diepolz, Loipersbach, Wartmannstetten, Natschbach, Straßhof, Neunkirchen-Peisching und Neunkirchen wurden am 19. Jänner, 19.49 Uhr, zu einem Wohnhausbrand in Diepolz alarmiert. Der Einsatz dürfte tragisch geendet haben. Denn am Einsatzort stand auch ein Leichenwagen. Seitens der Feuerwehr wird ein Todesopfer bestätigt. Näheres ist noch nicht bekannt. Bleiben Sie dran, wir tun es auch.