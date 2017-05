Neunkirchen : Kleiner Arbeiterkammersaal |

Wie WERTvoll ist Integration? Welche Werte sind uns wichtig und was bedeutet das für Integration?

Die öffentliche Debatte über „unsere Werte“ bestimmt die aktuelle Diskussion über Integration in Österreich. Doch was sind überhaupt diese Werte, wer bestimmt sie und wie kann man sie an zugewanderte Menschen vermitteln? Über diese Themen wollen wir mit ExpertInnen sowie Menschen mit und ohne Migrationshintergrund diskutieren.