Buchaktionswoche „Österreich liest“

Von 16. bis 20. Oktober wird 2017 zur österreichweiten Buchaktionswoche eingeladen. Die Stadtbücherei am Stiergraben beteiligt sich auch heuer wieder mit interessanten Aktionen, die die ganze Woche über dauern. Motto der diesjährigen Aktionswoche: „Loslesen“.Während der ganzen Woche ist das Einschreiben in die Bücherei gratis. Unter dem Titel „Loslesen mit Leselosen“ erhalten Leser für jedes entlehnte Buch ein Los bei dem es die Chance auf „Lese-Sofortgewinne“ gibt. Spezielle Aktionen zur Leseförderung gibt es für die Neunkirchner Schulen.

Außerdem wartet auf die BesucherInnen eine kleine süße Überraschung, verwöhnt werden sie in der Lesewoche mit Kaffee und Kuchen.Literarischer Höhepunkt: Am Donnerstag, den 19. Oktober lädt die Literaturplattform Bucklige Welt in die Galerie am Stiergraben zur Lesung: Um 19.30 Uhr wird „Heiteres und Kriminelles“ vorgetragen. Einlass ist um 18.30 Uhr.