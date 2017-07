Eine Pilgerfahrt zu Beethoven I

AT

Semmering-Kurort: Kultursommer

Wolfram Berger, Rezitation Florian Krumpöck, Klavier Ludwig van Beethoven: Sonate für Klavier in f-moll, op. 2/1 Sonate für Klavier in A-Dur, op. 2/2 Sonate für Klavier in C-Dur, op. 2/3