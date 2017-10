FÜR DIE SEELE - SPORT MIT LUST

AT

Training = „Fitness als Jungbrunnen“!

Es kommt nicht darauf an WIE ALT MAN WIRD, sondern WIE MAN ALT WIRD! Es ist nie zu spät um anzufangen, besser JETZT als NIE. Wir trainieren unser Gleichgewicht, Koordination, bauen Kraft und Ausdauer langsam auf. Um gesund zu reifen gehören Bewegung, gesunde Lebensführung und auch ein bisschen Egoismus, in dem man Zeit für S-ICH hat und auch nimmt, dazu. Mit viel Spaß und Freude am TUN werden wir unsere Einheiten beschwingt miteinander verbringen. Anmeldung & Infos: atus-neunkirchen@gmx.at od. 0664/231 54 19