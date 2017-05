Musik liegt in der Luft - Konzert mit Lady sunshine & Mister Moon

, 2731 Sankt Egyden am Steinfeld AT

Veranstaltungszentrum , 2731 Sankt Egyden am Steinfeld AT

Sankt Egyden am Steinfeld: Veranstaltungszentrum |

Konzert im Veranstaltungszentrum St. Egyden. Karten während den Amtsstunden in der Gemeinde und an der Abendkassa erhältlich.

In ihrem neuen Programm machen Lady Sunshine & Mister Moon das „alte Haus von Rocky Docky“ genauso unsicher, wie das „weiße Rössl“ und die Straßenbahn der „lieben, kleinen Schaffnerin“.

Ihre pointierte, kabarettreife Conference, schier unzählige Kostümwechsel und ihre liebevolle Art, aus jedem Lied etwas Besonderes zu machen, sind nur einige ihrer unverwechselbaren Markenzeichen.

Nach einer Vielzahl an Auftritten in Funk und Fernsehen anlässlich der Veröffentlichung ihres Debütalbums „In einer Nacht im Mai“, beweisen die zwei auch auf dieser Tournee weiterhin, dass die Musik der 20er bis 60er Jahre fürwahr unsterblich ist