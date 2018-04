Dworak und Samwald starteten Sprechstunden

18.04.2018, 08:53 Uhr

SPÖ Landtagsabgeordnete touren durch den Bezirk



Wie angekündigt wollen die SPÖ Landtagsabgeordneten im Bezirk Neunkirchen Rupert Dworak und Christian Samwald nicht nur eine Politik der „offenen Ohren“, sondern auch eine Politik der „offenen Türen“ praktizieren. Aus diesem Grund finden zurzeit im ganzen Bezirk Sprechstunden ohne Voranmeldungen gemeinsam mit den SPÖ BürgermeisterInnen der jeweiligen Gemeinde statt.Nach dem Start in Buchbach vergangene Woche, folgten gestern die Sprechstunden in Seebenstein mit LAbg. Bgm. Rupert Dworak und in Schwarzau am Steinfeld mit LAbg. Vizebürgermeister Mag. Christian Samwald.„Der große Vorteil an solchen Sprechstunden ist, nahe am Menschen zu sein und sich den Problemen der Bürgerinnen und Bürger annehmen zu können“, sind sich die beiden Abgeordneten aus dem Bezirk einig.„Die angebotenen Sprechstunden werden von der Bevölkerung sehr gut angenommen und es ist auch eine gute Gelegenheit, sich den BürgerInnen direkt persönlich vorstellen zu können. Die Inhalte der Anliegen erstrecken sich von allgemeinen Themen in den Gemeinden bis hin zu Persönlichem wie z.B. Wohnungssuche oder Kinderbetreuung. Uns ist es wichtig, sich jedem Anliegen anzunehmen und die BürgerInnen so gut wie möglich zu unterstützen“, erläutern Rupert Dworak und Christian Samwald den Ablauf der Gespräche.