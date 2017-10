FPÖ eroberte die "Alpenstadt" und drei Gemeinden

15.10.2017, 21:45 Uhr

Die Blauen wurden in Gloggnitz, Enzenreith, Schottwien und Schwarzau am Steinfeld Nr. 1

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Schon die Präsidentschaftswahl wurde von der Bezirks-FPÖ und den Bezirks-Grünen im selben Restaurant gefeiert, wenngleich an unterschiedlichen Tagen (die BB berichteten). Bei der Nationalratswahl gab's eine Wiederholung. Während es die Bezirks-Grünen aber nur kurz im Cilli aushielten, kostete die Bezirks-FPÖ rund um FPÖ-Bezirksparteiobmann Edmund Tauchner und seinem Stellverteter Dr. Robert Toder den Triumph aus. Schließlich hat es die FPÖ im Großteil der Gemeinden auf Platz 2 geschafft. Und in Gloggnitz, Enzenreith, Schottwien und Schwarzau/Stfd. lag die FPÖ sogar an der Spitze.

Die roten Hochburgen

Dr. Robert ToderToder: "Wir haben damit gerechnet, dass wir zulegen werden. Wir haben eine gute Arbeit im Bezirk geleistet." Dass die Blauen von Fehlern der SPÖ und ÖVP profitieren, wollte Toder so nicht bestätigen.Im Bezirk verlor die SPÖ 5,98% ihrer Wählerschaft (Stand: 20.45 Uhr). Das hat bei den ersten Hochrechnungen deutlich dramatischer ausgesehen. "Ich glaube, dass sich die SPÖ deshalb stabilisieren hat können, weil viele, die davon ausgegangen sind, dass es die Grünen nicht mehr ins Parlament schaffen werden, SPÖ gewählt haben", spekuliert Toder.Nur wenige Gemeinden blieben SPÖ dominiert. In Grünbach am Schneeberg konnte sich die SPÖ 32,89% sichern und liegt damit vor der FPÖ (29,87%) und ÖVP (26,06%). In Breitenau blieb die SPÖ mit 35,48% an der Spitze, ebenso in Buchbach (37,84%) und in Grafenbach-St. Valentin (35,57%).Bei den Städten verlor die Bezirkshauptstadt deutlich Boden, blieb mit 30,83% aber stärkste Kraft. In Ternitz fiel die SPÖ von 45,25% auf 35,10%, blieb aber Nr. 1. In Wimpassing fielen die Roten von 52,38% auf 41,80%, sind aber immer noch weit vor allen anderen.