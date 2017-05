FPÖ - NEUNKIRCHEN wählt in der Bezirksparteivorstandssitzung vom 10. Mai 2017 Mag. Dr. Robert TODER zum geschäftsführenden Bezirksparteiobmann

11.05.2017, 15:26 Uhr

Im Zuge dieser Vorstandssitzung wurde Mag. Dr. Robert TODER vom Bezirksparteivorstand einstimmig zum geschäftsführenden Bezirksparteiobmann gewählt. Mag. Dr. Robert TODER ist als Jurist im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport tätig. Er engagiert sich auch in der Personalvertretung und ist Gemeinderat in St. EGYDEN AM STEINFELD.Als Bezirksparteiobmann - Stellvertreter fungiert der Berufsunteroffizier Jürgen HANDLER, der als Personalvertreter auch stellvertretender Vorsitzender des Fachausschusses beim Militärkommando NIEDERÖSTERREICH ist. Jürgen HANDLER ist FPÖ - Gemeinderat in der Marktgemeinde SCHEIBLINGKIRCHEN - THERNBERG.