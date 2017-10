Grafenbachs rote Nationalratskandidatin wählte Punkt 8 Uhr

15.10.2017, 09:15 Uhr

Sylvia Kögler wählte nicht nur sich selbst +++ Wie ihr Wahlabend aussieht, ist noch offen.

"Eine Vorzugsstimme für Kern und eine für mich selbst"

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Heute schreiten die Bürger zur Nationalratswahl. Das Gasthaus von Johann Dorfstätter in Oberdanegg ist eines der Grafenbacher Wahllokale.Hier wählte Punkt 8 Uhr früh die SPÖ-Bürgermeisterin und Nationalratskandidatin Sylvia Kögler.Wen sie gewählt hat? "Ich habe die SPÖ gewählt mit einer Vorzugsstimme für Christian Kern und mit einer Vorzugsstimme für mich selbst. Wäre ich nicht überzeugt, dass ich die beste Kandidatin bin, würde ich nicht kandidieren", so Kögler.

Johann Dorfstätter, der das Gasthaus in den 70-er Jahren erbaute, das heute von 8-11 Uhr als Wahllokal genutzt wird, bewirtete die Wahlbeisitzer und ging in seinem Gasthaus auch in einer freien Minute wählen.Interessant: für blinde Wähler liegt eine eigene Wahlschablone auf.