Grüne ärgern sich über neuerliche Vandalismusakte

07.01.2018, 00:00 Uhr

Nach Gloggnitz wurden nun auch in Payerbach Plakate ramponiert.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Wahlkampf der Grünen wird im Bezirk stellenweise boykottiert. Rowdys ramponieren und beschmieren Plakate in Gloggnitz (die Bezirksblätter berichteten) und nun auch in Payerbach.Ähnliche Erfahrungen machte in der Vergangenheit auch die FPÖ. Hier wurden häufig Hakenkreuze auf Wahlplakate geschmiert. Wie sollen sich die Geschädigten verhalten? Einfach ignorieren, damit die Verursacher nicht noch "öffentliche Anerkennung" für ihre Zerstörung bekommen, oder anzeigen? Was meinen Sie? Reden Sie mit auf