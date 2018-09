Kein klärendes Wort über das Schweinefleisch-Gerücht

25.09.2018, 06:16 Uhr

FPÖ Neunkirchen bricht eine Lanze für Saugutes in den Kindergärten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Neunkirchner FPÖ-Gemeinderätin Waltraud Haas-Toder hat läuten hören, dass in Neunkirchens Kindergärten kein Schweinefleisch mehr am Speiseplan stehen soll. Dabei gebe es Köstliches vom Schwein von den heimischen Landwirten. Haas-Toder: "Es geht auch um die Ausgewogenheit der Ernährung und um die Auswahlmöglichkeit." Im Gemeinderat am 24. September ersuchte die FPÖ-Mandatarin in Form eines Dringlichkeitsantrages um Aufklärung über das Schweinefleisch-Gerücht. Das ist nicht passiert. Der Antrag wurde von der Mehrheit abgewiesen.