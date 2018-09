Manfred Baba (SPÖ) gibt sein Stadtratsmandat ab

24.09.2018, 20:15 Uhr

Rochade: Kurt Ebruster folgt Baba als Stadtrat. Baba hat aber Chance auf Rückkehr.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Neunkirchens SPÖ-Stadtrat Manfred Baba hatte einen schweren Verkehrsunfall. Seither erholt sich der Mollramer langsam von seinen Verletzungen und musste auch eine Schädel-OP über sich ergehen lassen (die BB berichteten).Wie es politisch bei Baba weitergeht, war bislang ungewiss. Bei der Gemeinderatssitzung am 24. September wurden SPÖ-intern die Weichen gestellt, um Manfred Baba in aller Ruhe genesen zu lassen: Kurt Ebruster rückte vom Gemeinderat auf und übernahm Babas Stadtratsmandat. Ebruster wurde mit 32 von 33 Stimmen bestätigt. Baba indes wird, wenn er wieder gesund genug ist, das Gemeinderatsmandat von Ebruster bekleiden. Stadtrat Günther Kautz zu den Bezirksblättern: "Es ist aber so vereinbart, dass Manfred Baba jederzeit wieder sein Stadtratsmandat zurück haben kann."